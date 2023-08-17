Iphone 15 ne zaman çıkacak? İşte Iphone 15'e dair son bilgiler

iPhone 15 serisi için teknoloji tutkunlarının geri sayımı devam ediyor. Apple tutkunlarının beklediği İphone iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max özellikleri, fiyatı ve renkleri merak konusu oldu. Yakın zamanda tanıtılması beklenilen iPhone 15 serisi için beklentiler arttı. Peki, İphone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

Iphone 15 ne zaman çıkacak? İşte Iphone 15'e dair son bilgiler - 1


Her yıl belirli tarihlerde İPhone’un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 15 modellerini tanıtacak. Bazı teknoloji analistleri iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağına inanıyor. İşte, Iphone 15'e dair son bilgiler...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Iphone 15 ne zaman çıkacak? İşte Iphone 15'e dair son bilgiler - 2

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

9to5Mac'in aktardığı habere göre, Apple'ın yeni iPhone cihazlarını tanıtacağı etkinliği 13 Eylül'de düzenleyeceği öne sürüldü.

Şirketin çalışanlarına bu tarihte izin yapmamaları için uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Çoğu iPhone duyurusu Salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. 13 Eylül de Çarşamba günü olduğu için, Apple'ın önümüzdeki ay özel etkinliğini düzenlemek için seçtiği tarih 13 Eylül 2023 olabileceği belirtildi.

Iphone 15 ne zaman çıkacak? İşte Iphone 15'e dair son bilgiler - 3

SATIŞA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan iPhone'ları 13 Eylül'de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlamasını ve cihazların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkmasının beklendiği kaydedildi.

iPhone 14'lerin ön siparişleri 9 Eylül'de başlamış ve resmi olarak 16 Eylül'de satışa sunulmuştu.

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle 7 Ekim'de başlamıştı.Benzer bir gecikme 2020 yılında da yaşanmış, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'nin lansmanını etkilemişti.

Iphone 15 ne zaman çıkacak? İşte Iphone 15'e dair son bilgiler - 4

IPHONE 15 NASIL OLACAK?

Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.

Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

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