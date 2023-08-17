Iphone 15 ne zaman çıkacak? İşte Iphone 15'e dair son bilgiler
iPhone 15 serisi için teknoloji tutkunlarının geri sayımı devam ediyor. Apple tutkunlarının beklediği İphone iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max özellikleri, fiyatı ve renkleri merak konusu oldu. Yakın zamanda tanıtılması beklenilen iPhone 15 serisi için beklentiler arttı. Peki, İphone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone’un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 15 modellerini tanıtacak. Bazı teknoloji analistleri iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağına inanıyor. İşte, Iphone 15'e dair son bilgiler...