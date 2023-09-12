iPhone 15 tanıtımı ne zaman, saat kaçta yapılacak? iPhone 15'in çıkış tarihi ve özeliikleri

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 ve 15 Pro için 6,1 inç ekranlar ve iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max (veya "Ultra") için 6,7 inç ekran boyutuyla birlikte bir değişiklik olması beklenmiyor.



iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum kasa ile çıkış yapması bekleniyor.



iPhone 15 Pro serisi, Apple Watch Ultra'da olduğu gibi bir Eylem Düğmesine de sahip olabilir. Özelleştirilebilir geçiş düğmesi, profesyonel seviye iPhone'ların sol üst tarafındaki sessiz anahtarının yerini alacak.



Sensör tarafından yakalanan ışığı bükmek veya katlamak için bir prizma kullanacak ve telefonu daha da güçlendirmeden 5x ila 6x optik yakınlaştırma sağlayacaktır.



Öte yandan Apple'ın yeni cihazlarla birlikte AB yasalarından dolayı tüm cihazlarını USB-C'ye dönüştürmesi bekleniyor.