iPhone 15 tanıtımı ne zaman, saat kaçta yapılacak? iPhone 15'in çıkış tarihi ve özeliikleri
Apple, iPhone 15 ve yeni cihazlarının tanıtımını yapacağı bir etkinlik düzenleyecek. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor. iPhone 15'in özelliklerini merak eden teknoloji tutkunları, Apple'ın "Wonderlust" etkinliğine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, iPhone 15 tanıtımı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 15 cihazları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Apple, her yıl olduğu gibi yeni ürünlerinin tanıtımı yapacağı lansmanı gerçekleştirecek.