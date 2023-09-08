iPhone 15 ve daha fazlası: Apple Wonderlust etkinliğinde neler tanıtacak?
Apple, 12 Eylül Salı günü iPhone 15 ve yeni cihazlarının yanı sıra iOS 17 yazılım güncellemesinin de tanıtımını yapacağı bir etkinlik düzenleyecek. Kullanıcılar bu etkinlikte iPhone 15 ile beraber başka hangi yeniliklerin tanıtılacağını merak ediyordu. İşte Apple'ın Wonderlust etkinliğine dair bilinen her şey...
Apple'ın en son sonbahar iPhone etkinliği olan "Wonderlust" neredeyse geldi.
Şirketin en yeni ürünlerini sergileyeceği etkinlikte dört yeni iPhone ve birkaç Apple Watch modelinin ön plana çıkması bekleniyor. Apple'ın yeni AB düzenlemelerine yanıt olarak şarj bağlantı noktalarını değiştirmesi nedeniyle USB-C'nin ön planda olması bekleniyor.