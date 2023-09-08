iPhone 15 ve daha fazlası: Apple Wonderlust etkinliğinde neler tanıtacak?

EKRAN BOYUTLARI DEĞİŞMİYOR

iPhone 15 ve 15 Pro için 6,1 inç ekranlar ve iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max (veya "Ultra") için 6,7 inç ekran boyutuyla birlikte bir değişiklik olması beklenmiyor.

Apple'ın 120Hz değişken yenileme hızına sahip ekranlar için kullandığı ProMotion özelliği ise en üst düzey modellere özel kalacak.