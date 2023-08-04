iPhone 15'in çıkış tarihi sızdırıldı! (iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?)
Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 15 cihazları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Bazı kaynaklara göre yeni iPhone cihazlarının çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu. Peki iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?
Apple'ın iPhone 14 serisini duyurmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve şimdi iPhone 15 hakkında pek çok söylenti ortaya çıkıyor.
Apple kullanıcıları ise iPhone 15'in ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyordu.