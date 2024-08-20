iPhone 16 çıkış tarihi! iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Yeni ekran, capture düğmesi ve yapay zeka gücüyle geliyor

CAPTURE DÜĞMESİ

iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.



Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.