iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı?

"BU FİYATI İSTEMEMİZ NORMAL"

Birçok telefoncunun kuyruklara girdiğini anlatan esnaf, "Bizler de dükkân işletiyoruz giderlerimiz var. Üstüne kâr marjı koyup satmamız normal. Her şeyin bir bedeli var. 8 saat ayakta kuyrukta bekledik. Bu fiyatı istememiz normal. En çok talep Gaziantep, Adana, Kayseri, Konya, Trabzon ve Bursa’dan geldi” şeklinde konuştu.