iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı?

Teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16, Türkiye’de satışa sunuldu. iPhone 16’lar kısa süre içinde tükenirken, yeni modellerin karaborsaya düştüğü bildirildi. Telefonları teslim almak isteyenler mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı telefoncuların akrabaları ve arkadaşlarını sıraya sokarak onlarca alım yaptığı ortaya çıktı. 120 bin lira olan iPhone modelinin 145 bin liraya yeniden satışa sunulması dikkat çekti.

iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı? - 1

Apple'ın yeni iPhone modellerinin teslimi başladı. Telefonları teslim almak isteyen müşteriler sabah saatlerinde mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı? - 2

Piyasaya sunulan iPhone 16’lar kısa süre içinde tükenirken, yeni modellerin karaborsaya düştüğü ortaya çıktı.

Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı? - 3

TELEFONCULARIN iPHONE 16 OYUNU

Uzayan kuyruklara telefoncuların da girdiği ortaya çıktı. Bazı telefoncuların arkadaş ve akrabalarını da sıraya sokup telefon aldırdığı belirtildi. Bir telefoncunun yakınları vasıtasıyla 50’den fazla Pro Max aldığı iddia edildi.

iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı? - 4

"DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRDİK"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Eyüp’ten bir esnaf, “Ürün 13 Eylül’de ön siparişe açıldı, oradan da sipariş verdik. Mağazada da bekledik. Fiyat farkı olması normal. Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık” dedi.

iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı? - 5

KÂR KOYUP SATIYORLAR

Apple mağazası veya internet sitesinden iPhone 16 Pro Max siparişi vermek isterseniz ürünün size gelmesi 6 haftayı buluyor. Beklemek istemeyenler ise soluğu karaborsa telefoncularda alıyor.

Telefoncular fiyatı 120 bin lira olan iPhone 16 Pro Max’in 1 TB’lik depolama alanına sahip versiyonunu 140-145 bin liradan satışa sunuyor.

iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı? - 6

"BU FİYATI İSTEMEMİZ NORMAL"

Birçok telefoncunun kuyruklara girdiğini anlatan esnaf, "Bizler de dükkân işletiyoruz giderlerimiz var. Üstüne kâr marjı koyup satmamız normal. Her şeyin bir bedeli var. 8 saat ayakta kuyrukta bekledik. Bu fiyatı istememiz normal. En çok talep Gaziantep, Adana, Kayseri, Konya, Trabzon ve Bursa’dan geldi” şeklinde konuştu.

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