iPhone 16 karaborsaya düştü: Uzun kuyruğun arkasından kimler çıktı?
Teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16, Türkiye’de satışa sunuldu. iPhone 16’lar kısa süre içinde tükenirken, yeni modellerin karaborsaya düştüğü bildirildi. Telefonları teslim almak isteyenler mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı telefoncuların akrabaları ve arkadaşlarını sıraya sokarak onlarca alım yaptığı ortaya çıktı. 120 bin lira olan iPhone modelinin 145 bin liraya yeniden satışa sunulması dikkat çekti.
Apple'ın yeni iPhone modellerinin teslimi başladı. Telefonları teslim almak isteyen müşteriler sabah saatlerinde mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.