iPhone 16 lansmanı için geri sayım: iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Apple'ın tanıtacağı iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı
iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, yeni iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone kullanıcıları ise iPhone 16 ile gelecek olan yeni özellikleri ve IOS 18 işletim sisteminin nasıl olacağını merak ediyor. Yakın bir zamanda tanıtılacak olan iPhone 16 modelinde ise bazı önemli özellikler şimdiden dikkat çekiyor. Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It’s Glowtime) etkinliği için tarih belli oldu. Öte yandan kısa bir zaman sonra tanıtılacak olan yeni iPhone 16 modellerinin görüntüleri sızdırıldı. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?
Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16'yı teknolojiseverlerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleri ve daha büyük ekranıyla teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlanan iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı şimdiden araştırılmaya başladı. İşte yakın bir zaman içinde tanıtılması beklenen yeni iPhone 16 modelinin öne çıkan özellikleri.