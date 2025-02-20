iPhone 16e fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı: iPhone 16e Türkiye'de ne zaman, ne kadara satışa sunulacak?
Apple, kullanıcılarına güçlü donanımı daha uygun fiyatla sunan yeni modeli iPhone 16e’yi resmi olarak tanıttı. Teknoloji devi, amiral gemisi iPhone 16 serisinin daha erişilebilir bir versiyonu olan iPhone 16e ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Özellikle fiyat-performans oranıyla dikkat çeken model, iPhone 16 serisinin temel özelliklerini koruyarak daha ekonomik bir alternatif sunuyor. Peki, iPhone 16e Türkiye'de ne zaman, ne kadara satışa sunulacak?
Apple, uygun fiyatla güçlü donanım sunan yeni iPhone 16e modelini tanıttı. Teknoloji devi, iPhone 16e’yi Türkiye’de satışa sunarak, amiral gemisi telefon deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor. Peki, iPhone 16e Türkiye'de ne zaman, ne kadara satışa sunulacak?