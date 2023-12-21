iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi
Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Teknoloji devinin iPhone 16 cihazlarda yeni bir düğmenin üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Ayrıca iPhone 16'ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler sızdırıldı. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
IPHONE 16 SIZDIRILDI
2024 yılında çıkış yapması beklenen iPhone 16 modelinin nasıl olacağı merak ediliyordu.
MacRumors'un haberine göre, yeni iPhone modellerinin bazı görüntüleri ve donanımsal bilgileri sızdırıldı.