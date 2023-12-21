iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Teknoloji devinin iPhone 16 cihazlarda yeni bir düğmenin üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Ayrıca iPhone 16'ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler sızdırıldı. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi - 1

IPHONE 16 SIZDIRILDI

2024 yılında çıkış yapması beklenen iPhone 16 modelinin nasıl olacağı merak ediliyordu.

MacRumors'un haberine göre, yeni iPhone modellerinin bazı görüntüleri ve donanımsal bilgileri sızdırıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi - 2

APPLE EKRAN BOYUTUNU BÜYÜTÜYOR

iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planladığı öne sürüldü.

iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi - 3

YENİ EYLEM DÜĞMESİ

iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü.

Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi - 4

KAMERAYA YENİ DÜZEN

Apple, dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planlıyor.

iPhone 16'nın görüntüleri sızdırıldı: Apple'dan yeni eylem düğmesi - 5

YENİ İŞLEMCİ GELEBİLİR

Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipiyle çıkış yaparak kullanıcılarla buluşmuştu.

Şirketin iPhone 16 modeliyle birlikte A18 ve A18 Pro işlemcisine geçiş yapması bekleniyor.

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