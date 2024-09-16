iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 serisinin ön siparişe açılmasının ardından ilk hafta sonunda 37 milyon satışa ulaştığı ve geçen yıl çıkış yapan iPhone 15 modellerine kıyasla yüzde 12,7'lik bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Peki en çok hangi iPhone 16 modeli satıldı? İşte ayrıntılar...

iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı - 1

Apple, geçtiğimiz hafta 9 Eylül Pazartesi günü yeni amiral gemisi iPhone 16'yı tanıttı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in ön siparişlerinin beklenenden daha düşük olduğu kaydedildi.

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iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı - 2

SATIŞLAR 37 MİLYONA ULAŞTI

Yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 16 serisindeki dört modelin satışlarının ön siparişlerin açılmasından sonraki ilk hafta sonunda 37 milyon adede ulaştığı kaydedildi.

Bu rakam, geçen yılın iPhone 15 modellerinin ilk hafta sonu satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 12,7'lik bir düşüşü temsil ediyor.

iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı - 3

PRO MODELLERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Daha spesifik olarak, belirli modellerden bahsedecek olursak, iPhone 16 Pro Max ön siparişleri iPhone 15 Pro Max'e kıyasla yüzde 16 oranında azalırken, iPhone 16 Pro'nun ön siparişleri iPhone 15 Pro'ya kıyasla yüzde 27 oranında azaldı.

iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı - 4

STANDART MODELLER DAHA FAZLA TALEP GÖRDÜ

Öte yandan, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, satışların ilk hafta sonunda sırasıyla iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'tan daha yüksek bir talep gördü.

YÜZDE 48 DAHA FAZLA SATTI

Özellikle, iPhone 16 geçen yılki iPhone 15'e kıyasla yüzde 10 daha fazla satış kaydederken, iPhone 16 Plus aynı dönemde geçen yılki iPhone 15 Plus'a göre yüzde 48 daha fazla satış kaydetti.

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