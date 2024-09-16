iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı

STANDART MODELLER DAHA FAZLA TALEP GÖRDÜ

Öte yandan, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, satışların ilk hafta sonunda sırasıyla iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'tan daha yüksek bir talep gördü.

YÜZDE 48 DAHA FAZLA SATTI

Özellikle, iPhone 16 geçen yılki iPhone 15'e kıyasla yüzde 10 daha fazla satış kaydederken, iPhone 16 Plus aynı dönemde geçen yılki iPhone 15 Plus'a göre yüzde 48 daha fazla satış kaydetti.