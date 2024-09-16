iPhone 16'nın ön sipariş rakamları ortaya çıktı: Pro modellere ilgi azaldı
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 serisinin ön siparişe açılmasının ardından ilk hafta sonunda 37 milyon satışa ulaştığı ve geçen yıl çıkış yapan iPhone 15 modellerine kıyasla yüzde 12,7'lik bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Peki en çok hangi iPhone 16 modeli satıldı? İşte ayrıntılar...
Apple, geçtiğimiz hafta 9 Eylül Pazartesi günü yeni amiral gemisi iPhone 16'yı tanıttı.
Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in ön siparişlerinin beklenenden daha düşük olduğu kaydedildi.