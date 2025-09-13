iPhone 17 Apple Türkiye’de ön siparişe açıldı: Mağazada satış tarihi belli oldu
Apple’ın kısa süre önce tanıttığı yeni iPhone 17 serisi, Türkiye’de ön siparişe sunuldu. Teknoloji severlerin büyük ilgi gösterdiği modellerin mağaza satışları eylül ayı içinde başlayacak. Fiyatların açıklanmasının ardından gözler, yeni iPhone’ların Türkiye’deki resmi satış tarihine çevrildi.
Apple’ın 9 Eylül’de tanıttığı yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air Türkiye’de ön siparişe sunuldu. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği modeller, 19 Eylül’den itibaren Apple mağazalarında ve yetkili satıcılarda satışa çıkacak. Başlangıç fiyatı 77.999 TL olan iPhone 17, farklı model seçenekleriyle Türkiye pazarında yerini alacak.