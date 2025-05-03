iPhone 17 lansman tarihi 2025: iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre muhtemel çıkış tarihi
Apple’ın her yıl heyecanla beklenen yeni iPhone serisi için geri sayım başladı. Şu anda piyasada olan iPhone 16 serisinin ardından gözler, Apple’ın gelecekteki modellerinden biri olan iPhone 17'ye çevrildi. Android yerine iOS tercih eden kullanıcılar, iPhone 17'nin lansman tarihini merak ediyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre muhtemel çıkış tarihi.
Her yeni iPhone modeli, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle teknoloji dünyasında büyük ses getiriyor. iPhone 17 için de durum farklı değil. Çıktığı gün itibarıyla birçok iOS kullanıcısı iPhone 17 için yine sıraya girecek. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre muhtemel çıkış tarihi.