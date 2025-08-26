iPhone 17 ne zaman çıkacak? Beklenen çıkış tarihi ve yeni özellikler
Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 17 serisi, teknoloji tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Lansman tarihi, çıkış takvimi ve öne çıkan özellikler hakkında ortaya çıkan bilgiler, kullanıcıların merakını artırmış durumda. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17 hakkında bilinenler…
iPhone 17 çıkış tarihi tüm teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Apple tarafından her yıl büyük bir heyecanla piyasaya sunulan yeni iPhonelar bu yıl yine merakla bekleniyor. Apple'ın 2025 iPhone tanıtım etkinliğiyle birlikte iPhone 17 tanıtılacak. İşte sızıntılara göre iPhone 17 çıkış tarihi ve beklenen özellikler.