iPhone 17 ne zaman çıkacak? Beklenen çıkış tarihi ve yeni özellikler

Apple'ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 17 serisi, teknoloji tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Lansman tarihi, çıkış takvimi ve öne çıkan özellikler hakkında ortaya çıkan bilgiler, kullanıcıların merakını artırmış durumda.

iPhone 17 çıkış tarihi tüm teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Apple tarafından her yıl büyük bir heyecanla piyasaya sunulan yeni iPhonelar bu yıl yine merakla bekleniyor. Apple'ın 2025 iPhone tanıtım etkinliğiyle birlikte iPhone 17 tanıtılacak. İşte sızıntılara göre iPhone 17 çıkış tarihi ve beklenen özellikler.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında düzenleyeceği özel etkinlikte iPhone 17 serisini tanıtacak. Sızıntılara göre:

Apple'ın 2025 iPhone tanıtım etkinliği, güçlü bir biçimde 9 Eylül 2025 tarihi etrafında şekilleniyor.

Ön sipariş başlangıcının 12 Eylül 2025 Cuma, küresel satışların ise 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye’de iPhone 17 modellerinin, önceki serilerde olduğu gibi Eylül sonu – Ekim başı döneminde satışa çıkması bekleniyor.

İPHONE 17 HANGİ MODELLERDEN OLUŞACAK?

Apple’ın bu yıl dört farklı model duyuracağı konuşuluyor:

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Özellikle “Air” modeli, Apple’ın en ince iPhone’u olarak dikkat çekecek.

İPHONE 17'NİN BEKLENEN YENİ ÖZELLİKLERİ

Tasarım: Daha zarif kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island ve titanyum/alüminyum gövde.

Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion desteği.

İşlemci: Yeni A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro.

Bellek: iPhone 17 ve Air’de 8 GB RAM, Pro serisinde 12 GB RAM.

Kamera:24 MP ön kamera (tüm seride standart). Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom ve 8K video desteği.

Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj.

Air modeli: Sadece 5.5–6 mm kalınlık ile Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olacak.

