iPhone 17 ne zaman çıkacak? Gözler Apple duyurusuna çevrildi

iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni iPhone modelinde daha gelişmiş bir yapay zeka desteği, daha güçlü bir işlemci ve uzun pil ömrü gibi yenilikler olması muhtemel. Ayrıca, Apple’ın ekran teknolojisinde ve kamera sistemlerinde önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor.