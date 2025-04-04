iPhone 17 ne zaman çıkacak? Gözler Apple duyurusuna çevrildi
Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen iPhone 17 çıkış tarihi, özellikleri ve yenilikleri hakkında şimdiden birçok iddia ortaya atıldı. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak ve kullanıcıları hangi sürprizler bekliyor?
Apple, her yıl olduğu gibi yeni iPhone modellerini Eylül ayında duyuruyor. Eğer şirket bu geleneğini sürdürürse, iPhone 17’nin Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor.
Ön sipariş sürecinin hemen ardından cihazın Eylül ayı sonunda veya Ekim başında satışa çıkması öngörülüyor.