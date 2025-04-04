iPhone 17 ne zaman çıkacak? Gözler Apple duyurusuna çevrildi

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen iPhone 17 çıkış tarihi, özellikleri ve yenilikleri hakkında şimdiden birçok iddia ortaya atıldı. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak ve kullanıcıları hangi sürprizler bekliyor?

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Gözler Apple duyurusuna çevrildi - 1

Apple, her yıl olduğu gibi yeni iPhone modellerini Eylül ayında duyuruyor. Eğer şirket bu geleneğini sürdürürse, iPhone 17’nin Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor.

Ön sipariş sürecinin hemen ardından cihazın Eylül ayı sonunda veya Ekim başında satışa çıkması öngörülüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Gözler Apple duyurusuna çevrildi - 2

iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni iPhone modelinde daha gelişmiş bir yapay zeka desteği, daha güçlü bir işlemci ve uzun pil ömrü gibi yenilikler olması muhtemel. Ayrıca, Apple’ın ekran teknolojisinde ve kamera sistemlerinde önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Gözler Apple duyurusuna çevrildi - 3

iPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyatlandırma konusunda kesin bilgiler olmasa da, Apple’ın önceki yıllardaki fiyat politikalarına bakıldığında iPhone 17’nin de premium segmentte konumlandırılacağı tahmin ediliyor.

ABD'de iPhone 17 fiyatının 799 dolar civarlarında seyretmesi beklenirken, iPhone 17 Pro Max'in ise 1199 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

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