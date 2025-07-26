iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple tarafından beklenen çıkış tarihi

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:



Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde



Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı



Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği



Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı



Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.