iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple tarafından beklenen çıkış tarihi
Apple, her yıl merakla beklenen yeni iPhone modelini tanıtmaya devam ediyor. Son yıllarda kullanıcılar, yeni iPhone modelinin çıkış tarihini ve özelliklerini sabırsızlıkla bekliyor. Bu yıl da piyasaya sürülecek olan iPhone 17'nin ne zaman çıkacağı ve özellikleri merak ediliyor. Peki, iPhone 17'nin çıkış tarihi ne zaman?
iPhone 17 çıkış tarihi, teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl yeni iPhone modeliyle gündeme gelen Apple, iPhone 17 ile birlikte oldukça iddialı bir çıkış yapmayı planlıyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak?