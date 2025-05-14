iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri

Apple, her yıl Eylül ayında düzenlediği lansmanlarla iPhone serisini güncellemeye devam ediyor. Şirketin 2025 yılına damga vurması beklenen modeli olan iPhone 17 için heyecan şimdiden başladı. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek? İşte tüm merak edilenler...

iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri - 1

Apple’ın her yıl büyük bir merakla beklenen iPhone serisi, 2025’te de teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Şirketin son yıllardaki lansman takvimine bakıldığında, iPhone 17 serisinin Eylül 2025’te tanıtılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıksa da net tarih henüz tam olarak bilinmiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri - 2

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri - 3

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.

iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri - 4

iPHONE 17'DE NELER DEĞİŞECEK?

Apple’ın iPhone 17 ile birlikte hem tasarımda hem de donanımda köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Özellikle ekran teknolojisi, batarya verimliliği ve yapay zeka entegrasyonunda önemli iyileştirmeler gündemde.

Beklenen yeniliklerden bazıları şunlar olabilir:

Daha ince ve hafif gövde yapısı

Güçlü yeni nesil çip (A19)

Tüm modellerde yüksek tazeleme hızına sahip OLED ekran

Gelişmiş kamera yetenekleri ve düşük ışık performansı

iOS 19 ile entegre çalışan daha güçlü yapay zeka özellikleri

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