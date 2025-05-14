iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri

iPHONE 17'DE NELER DEĞİŞECEK?

Apple’ın iPhone 17 ile birlikte hem tasarımda hem de donanımda köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Özellikle ekran teknolojisi, batarya verimliliği ve yapay zeka entegrasyonunda önemli iyileştirmeler gündemde.



Beklenen yeniliklerden bazıları şunlar olabilir:



Daha ince ve hafif gövde yapısı



Güçlü yeni nesil çip (A19)



Tüm modellerde yüksek tazeleme hızına sahip OLED ekran



Gelişmiş kamera yetenekleri ve düşük ışık performansı



iOS 19 ile entegre çalışan daha güçlü yapay zeka özellikleri