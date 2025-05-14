iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte beklenen tanıtım ve satış tarihleri
Apple, her yıl Eylül ayında düzenlediği lansmanlarla iPhone serisini güncellemeye devam ediyor. Şirketin 2025 yılına damga vurması beklenen modeli olan iPhone 17 için heyecan şimdiden başladı. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek? İşte tüm merak edilenler...
Apple’ın her yıl büyük bir merakla beklenen iPhone serisi, 2025’te de teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Şirketin son yıllardaki lansman takvimine bakıldığında, iPhone 17 serisinin Eylül 2025’te tanıtılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıksa da net tarih henüz tam olarak bilinmiyor.