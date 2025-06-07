iPhone 17 ne zaman çıkacak? Merakla beklenen iPhone 17 Türkiye satış tarihi ve özellikleri

Apple'ın her yıl merakla beklenen yeni iPhone modeli için geri sayım başladı. 2025 yılına damga vurması beklenen iPhone 17 ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de "iPhone 17 ne zaman çıkacak?" oldu. İşte lansman tarihi, teknik özellik beklentileri ve Türkiye’de satış tarihiyle ilgili en güncel bilgiler…

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Merakla beklenen iPhone 17 Türkiye satış tarihi ve özellikleri - 1

Apple, geleneksel olarak her yıl eylül ayının ilk haftalarında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Bu takvime sadık kalındığında, iPhone 17’nin Eylül 2025’in ikinci haftasında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Tanıtımın ardından ön sipariş süreci başlayacak ve birkaç gün içerisinde resmi satışlar başlayacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Merakla beklenen iPhone 17 Türkiye satış tarihi ve özellikleri - 2

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Merakla beklenen iPhone 17 Türkiye satış tarihi ve özellikleri - 3

Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Merakla beklenen iPhone 17 Türkiye satış tarihi ve özellikleri - 4

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Genellikle ABD’de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim izleyebilir. Bu durumda, iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER