iPhone 17 ne zaman çıkacak? Merakla beklenen iPhone 17 Türkiye satış tarihi ve özellikleri
Apple'ın her yıl merakla beklenen yeni iPhone modeli için geri sayım başladı. 2025 yılına damga vurması beklenen iPhone 17 ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de "iPhone 17 ne zaman çıkacak?" oldu. İşte lansman tarihi, teknik özellik beklentileri ve Türkiye’de satış tarihiyle ilgili en güncel bilgiler…
Apple, geleneksel olarak her yıl eylül ayının ilk haftalarında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Bu takvime sadık kalındığında, iPhone 17’nin Eylül 2025’in ikinci haftasında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Tanıtımın ardından ön sipariş süreci başlayacak ve birkaç gün içerisinde resmi satışlar başlayacak.