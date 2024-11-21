iPhone 17 Slim'in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek
Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17 serisiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Apple'ın son modeli iPhone 16 satışlarından memnun olmadığı ve Plus modelinin yerine inceliğiyle ön plana çıkacak iPhone 17 Slim/Air modelini getireceği yönünde. Yeni yılda piyasaya tanıtılacak olan iPhone 17 Slim’in nasıl görüneceği hakkında önemli ayrıntılar ise sosyal medyada sızdırılmaya başladı.
Apple, şimdiye kadarki en ince telefonu iPhone 17 Slim ile sınırları zorlamaya başladı. Yepyeni tasarımı ve şaşırtıcı özellikleriyle teknoloji dünyasını sarsacak bu model hakkında ayrıntılar da sosyal medyaya yayılmaya devam ediyor.