iPhone 17 Slim'in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek

EN İNCE MODEL OLARAK TARİHE GEÇECEK

Sadece bunlarla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Slim telefon 6 mm kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor.



Eğer bu söylenti gerçeği yansıtıyorsa, akıllı telefon şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olarak tarihe geçecek.