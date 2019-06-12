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iPhone Çin'den çıkacak mı? İşte ilk açıklama

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Çin’deki tedarikçisi Foxconn, iPhone üretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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    Teknoloji dünyası bir süredir ABD merkezli teknoloji devi Google ile Çin merkezli Huawei arasında yaşanan gerilimi konuluyor.
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    Google'ın kararı sonrası pek çok teknoloji devi daha Huawei'yi kara listeye almıştı.

    Söz konusu durumun iPhone’lar için ne anlama gelebileceği hakkında birçok spekülasyon vardı.

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    Apple'ın akıllı telefonları şu anda Foxconn tarafından Çin’de üretiliyor olsa da bu durum önümüzdeki dönem değişebilir.
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    Zira ABD merkezli teknoloji devi Çin’deki tadarikçisi Foxconn, iPhone üretimlerinin Çin dışında yapılabileceğini açıkladı.
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    Şu an üretim kapasitesinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunun altını çizen firma Apple'ın isteği doğrultusunda değişiklikler yapılabileceğini belirtti.
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    Foxconn'da uzun çalışma saatleri ve işyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olmuştu.


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    Foxconn'un her 2 iPhone'dan 1'nin üretildiği Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.


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    Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok elektronik üreticisi için montaj hizmeti sunan küresel bir tedarik şirketi.


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    Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız yüzde 50 ihtimalle kullandığınız cihaz bu tesiste üretildi.


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    Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalarındaki çalışma şartları ve işçilerin maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle yıllardır uluslararası insan hakları örgütü ve basının baskısı altında olan Foxconn'un Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.


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    Halk arasında 'iPhone City' (iPhone kenti) olarak da anılan üretim alanı dünyadaki her 2 iPhone'un 1'inin üretildiği devasa bir tesis.

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    İşyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olan fabrikada yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor.

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    Başka bir deyişle neredeyse bir kent nüfusuna ev sahipliği yapan üretim tesisinde on binlerce kişi hem burada yapıyor hem de son model teknolojik cihazları üretiyor.

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    Resmi rakamlara göre, tesiste her gün 500 bin iPhone üretiliyor ve dünya genelindeki mağazalara gönderiliyor.


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    Tesiste 1 gün geçiren Business Insider ekibi fabrikada çalışan Çinli işçilerle de konuşma imkanı buldu.


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    Çalışanların çoğu zayıf koşulların buraya özel olmadığını benzer koşullar ile ülkenin pek çok yerinde karşılaşılabileceğini belirtti.


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    Sektörünün en büyüklerinden biri olan Foxconn'un bu tesisinde 350 bin kişi çalışıyor, şirketin sadece Çin'de istihdam ettiği kişi sayısı ise 1.3 milyon.


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    Bir üretim kentini andıran tesiste çalışlar fabrikanın hemen yanındaki yurt binasını andıran binalarda yaşıyor. İşçiler her sabah 7'de fabrikada yapıyor.
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