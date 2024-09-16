iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu
Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024), tanıttığı iOS 18'in çıkış tarihi 16 Eylül olarak duyurulmuştu. iPhone kullanıcıları güncellemenin ne zaman geleceğini merak ediyordu. İşte iOS 18'e gelecek 3 yeni özellik ve Türkiye'de iOS 18 güncellemesinin yayınlanacağı saat...
Apple, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024), iPhone cihazlara gelecek iOS 18 güncellemesini tanıtmıştı.
ABD'li teknoloji şirketi, Eylül'ün 9'unda yapılan iPhone 16 lansmanının ardından iOS 18 güncellemesinin 16 Eylül tarihinde yayınlanacağını açıklamıştı.