iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu

MESAJLARA GELEN ÖZELLİKLER

Mesajlar, iPhone kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan biri ve iOS 18 uzun zamandır beklenen bazı değişiklikler yapıyor.

Apple, kullanıcıların mesjalardaki kelimelere uygulayabilecekleri metin efektlerini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Öte yandan iOS 18 ile birlikte mesajları planlayarak belirlenen tarih ve saatte gönderilmek üzere planlamayı mümkün kılıyor.

IOS VE ANDROID CİHAZLAR ARASI İLETİŞİM KİLİDİ AÇILIYOR

iOS 18 ilk kez RCS mesajlaşma desteği içeriyor.

RCS, iPhone ve Android cihazlar arasında daha iyi platformlar arası iletişimin kilidini açıyor. Buna okundu bilgisi, yazım göstergeleri, daha iyi grup sohbeti desteği, yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar ve daha fazlası dahildir.