iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024), tanıttığı iOS 18'in çıkış tarihi 16 Eylül olarak duyurulmuştu. iPhone kullanıcıları güncellemenin ne zaman geleceğini merak ediyordu. İşte iOS 18'e gelecek 3 yeni özellik ve Türkiye'de iOS 18 güncellemesinin yayınlanacağı saat...

iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu - 1

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024), iPhone cihazlara gelecek iOS 18 güncellemesini tanıtmıştı.

ABD'li teknoloji şirketi, Eylül'ün 9'unda yapılan iPhone 16 lansmanının ardından iOS 18 güncellemesinin 16 Eylül tarihinde yayınlanacağını açıklamıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu - 2

TÜRKİYE SAATİ BELLİ OLDU

iOS 18 güncellemesinin Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına saat 20.00'de sunulması bekleniyor.

iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu - 3

iOS 18'İ HANGİ İPHONE MODELLERİ DESTEKLEYECEK?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;

iPhone XR
iPhone XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone 12 ve 12 mini
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
iPhone 13 ve 13 mini
iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
iPhone 14 ve 14 Plus
iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
iPhone 15 ve 15 Plus
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
iPhone 16 ve 16 Plus
iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)

iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu - 4

YENİ GELECEK 3 ÖZELLİK

YENİ GELECEK 3 ÖZELLİK

Bu yıl, iOS 18 kullanıcılara iPhone Ana Ekranlarını özelleştirmek için birçok yeni yol sunuyor.

DAHA FAZLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

iOS 18, iPhone kullanıcılarının ana ekran ızgarasında herhangi bir yere simgeler ve widget'lar yerleştirmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca artık uygulama ikonları ve widget'ları yan yana yerleştirmek zorunda kalmazken, ana ekran simgelerinin açık modda, koyu modda veya seçtiğiniz özel bir renk tonuyla kullanmak mümkün olacak.

iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu - 5

MESAJLARA GELEN ÖZELLİKLER

Mesajlar, iPhone kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan biri ve iOS 18 uzun zamandır beklenen bazı değişiklikler yapıyor.

Apple, kullanıcıların mesjalardaki kelimelere uygulayabilecekleri metin efektlerini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 

Öte yandan iOS 18 ile birlikte mesajları planlayarak belirlenen tarih ve saatte gönderilmek üzere planlamayı mümkün kılıyor.

IOS VE ANDROID CİHAZLAR ARASI İLETİŞİM KİLİDİ AÇILIYOR 

iOS 18 ilk kez RCS mesajlaşma desteği içeriyor.

RCS, iPhone ve Android cihazlar arasında daha iyi platformlar arası iletişimin kilidini açıyor. Buna okundu bilgisi, yazım göstergeleri, daha iyi grup sohbeti desteği, yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar ve daha fazlası dahildir.

iPhone kullanıcıları iOS 18 güncellemesini bekliyor: Türkiye saati belli oldu - 6

IPHONE'U MAC'E YANSITMA ÖZELLİĞİ

Apple, MacOS Sequoia ve iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone cihazların Mac cihazlara yansıtılarak cihazın tamamen kontrol edilmesini mümkün kılıyor.

iPhone Yansıtma'yı kurduktan sonra, Mac'inizde iPhone bildirimleri almayı da seçebilirsiniz.

Ardından, bu bildirimlerden birine tıkladığınızda iPhone Yansıtma otomatik olarak açılacaktır.

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