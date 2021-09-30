iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık)

İngiltere'de yapılan bir çalışmada Apple'ın ödeme sistemi Apple Pay ve Visa arasında bir açık keşfedildi. Visa kartın eklendiği iPhone telefonlarda kullanıcıların mağdur olabileceği belirtildi. Bu kartların acilen telefondan kaldırılması tavsiye edildi.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 11:30

iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 1
İngiltere'de iki üniversitenin yaptığı güvenlik araştırması Apple'da önemli bir açığı ortaya çıkardı.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 2
Birmingham ve Surrey üniversitelerinin çalışmasına göre iPhone'daki Visa kredi kartları tehlikede.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 3
Apple Pay'deki açık nedeniyle iPhone telefonlar kilitli bile olsa Visa kartlardan ödeme yapılabiliyor.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 4
Ekspress Transit modundaki özellik kullanıcılara telefonun kilidini açmadan toplu taşıma ödemesi yapma imkanı veriyordu.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 5
Ancak bu ödeme aynı zamanda bir açığa neden oldu. Yapılan deneyde bir iPhone cihazından bin sterlinlik ödeme alındı.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 6
Ayrıca bir öne çıkan nokta ise ödeme sistemini kandırmak için yanında bulunmanıza bile gerek yok.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 7
Kablosuz bağlantı yoluyla iPhone telefonlarınız toplu taşıma ödeme noktasından geçiyormuş gibi hacklenebilir.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 8
Apple, BBC'ye verdiği demeçte bu tarz açıklardan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 9
Topu Visa'ya atan Apple, iPhone kullanıcılarının koruma altında olduğunu iddia etti.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 10
Araştırmacılar benzer bir yöntemi Samsung Pay'de denedi.
iPhone kullanıcılarına acil uyarı: Kredi kartınızı kaldırın (Apple Pay'de açık) - 11
Ancak aktarılan bilgiye göre Samsung Pay'de sorun yaşanmadı.

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