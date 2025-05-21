iPhone kullanıcılarına uyarı: Güvenliğiniz için bu özelliği kapatın
Apple'ın AirPlay özelliği birçok kullanıcı tarafından tercih edilse de, cihazı hackerlara karşı savunmasız hale getirebiliyor.
Siber güvenlik firması Oligo, Apple AirPlay'deki güvenlik açıklarını tespit etti. Bu açıklar, hackerların aynı Wi-Fi ağına bağlı cihazları ele geçirmelerine olanak tanıyor.
Apple cihazları arasında kablosuz medya paylaşımını sağlayan Airplay; ses, video, fotoğraf veya ekran görüntüleri gibi içeriklerin, uyumlu bir başka cihazda (örneğin bir televizyon veya hoparlör) kablosuz olarak görüntülenmesini sağlıyor.