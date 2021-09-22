iPhone, kullanıcılarının depresyonda olup olmadığını anlayabilecek

Williams,,cihazlarının diğer beyin bozukluklarını ve bilişsel gerilemeyi desteklemek için nasıl kullanılabileceğinden de bahsetti.

Öte yandan, yeni teknolojinin çalışması için ne kadar izleme ve kişisel veri gerekeceği net değil, ancak büyük olasılıkla kullanıcıların önemli ve çok hassas kişisel bilgiler konusunda Apple'a güvenmelerini gerekiyor.