iPhone modelleri için iOS 13.2 yayınlandı

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iOS 13‘ün üstüne dördüncü güncelleme olan iOS 13.1.3’yi indirmeye sunan Apple, bir süredir işletim sisteminin sebep olduğu sorunlar ile gündemde.
Apple şimdi ana sürüm olarak adlandırılabilecek iOS 13.2 ile karşımızda. Söz konusu güncelleme ile bir önceki sürümlerdeki sorunların ortadan kaldırıldığı belirtiliyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.2'yi desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
iPhone 6
iPhone 5S
Apple Eylül ayında iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı.
Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı.