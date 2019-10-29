iPhone modelleri için iOS 13.2 yayınlandı

iOS 13‘ün üstüne dördüncü güncelleme olan iOS 13.1.3’yi indirmeye sunan Apple, bir süredir işletim sisteminin sebep olduğu sorunlar ile gündemde.

Apple şimdi ana sürüm olarak adlandırılabilecek iOS 13.2 ile karşımızda. Söz konusu güncelleme ile bir önceki sürümlerdeki sorunların ortadan kaldırıldığı belirtiliyor.