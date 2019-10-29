iPhone modelleri için iOS 13.2 yayınlandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri için iOS 13.2'yi kullanıma sundu.

ntv.com.tr

iOS 13‘ün üstüne dördüncü güncelleme olan iOS 13.1.3’yi indirmeye sunan Apple, bir süredir işletim sisteminin sebep olduğu sorunlar ile gündemde.

Apple şimdi ana sürüm olarak adlandırılabilecek iOS 13.2 ile karşımızda. Söz konusu güncelleme ile bir önceki sürümlerdeki sorunların ortadan kaldırıldığı belirtiliyor.

iOS 13.2 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?

ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.2'yi desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...

iPhone 6

iPhone 5S

İOS 13 ALAMAYAN İPHONE'LARA ÖZEL GÜNCELLEME

Apple Eylül ayında iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. 

Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı. 

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