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iPhone üreticisi Foxconn hakkında 'ihlal' iddiası

Apple'ın iPhone modellerini üreten Çinli Foxconn Çin iş yasalarını ihlal ettikleri iddiası ile karşı karşıya kaldı.

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    Apple yeni iPhone modellerini tanıttı. Şirketin Asya'daki Asya'dak en önemli üretim ortağı Foxconn'da yüksek oranda 'geçici işçi' çalıştırdığı biliniyor.

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    ABD basınında yer alan habere göre, Foxconn geçici personel çalıştırarak Çin iş yasalarını ihlal etti. Firma daha önce de uzun çalışma saatleri nedeniyle gündeme gelmişti.


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    Apple, yaptığı açıklamada, yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçici işçi sayısının şirket standartlarının üzerinde olduğunun belirlendiğini ve bu sorunu çözmek için Foxconn ile yakın bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
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    Foxconn'da uzun çalışma saatleri ve işyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olmuştu.


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    Foxconn'un her 2 iPhone'dan 1'nin üretildiği Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.


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    Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok elektronik üreticisi için montaj hizmeti sunan küresel bir tedarik şirketi.


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    Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız yüzde 50 ihtimalle kullandığınız cihaz bu tesiste üretildi.


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    Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalarındaki çalışma şartları ve işçilerin maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle yıllardır uluslararası insan hakları örgütü ve basının baskısı altında olan Foxconn'un Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.


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    Halk arasında 'iPhone City' (iPhone kenti) olarak da anılan üretim alanı dünyadaki her 2 iPhone'un 1'inin üretildiği devasa bir tesis.

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    İşyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olan fabrikada yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor.

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    Başka bir deyişle neredeyse bir kent nüfusuna ev sahipliği yapan üretim tesisinde on binlerce kişi hem burada yapıyor hem de son model teknolojik cihazları üretiyor.

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    Resmi rakamlara göre, tesiste her gün 500 bin iPhone üretiliyor ve dünya genelindeki mağazalara gönderiliyor.


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    Tesiste 1 gün geçiren Business Insider ekibi fabrikada çalışan Çinli işçilerle de konuşma imkanı buldu.


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    Çalışanların çoğu zayıf koşulların buraya özel olmadığını benzer koşullar ile ülkenin pek çok yerinde karşılaşılabileceğini belirtti.


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    Sektörünün en büyüklerinden biri olan Foxconn'un bu tesisinde 350 bin kişi çalışıyor, şirketin sadece Çin'de istihdam ettiği kişi sayısı ise 1.3 milyon.


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    Bir üretim kentini andıran tesiste çalışlar fabrikanın hemen yanındaki yurt binasını andıran binalarda yaşıyor. İşçiler her sabah 7'de fabrikada yapıyor.
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