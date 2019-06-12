iPhone üreticisi Foxconn hakkında 'ihlal' iddiası

1 Apple yeni iPhone modellerini tanıttı. Şirketin Asya'daki Asya'dak en önemli üretim ortağı Foxconn'da yüksek oranda 'geçici işçi' çalıştırdığı biliniyor.





2 ABD basınında yer alan habere göre, Foxconn geçici personel çalıştırarak Çin iş yasalarını ihlal etti. Firma daha önce de uzun çalışma saatleri nedeniyle gündeme gelmişti.







3 Apple, yaptığı açıklamada, yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçici işçi sayısının şirket standartlarının üzerinde olduğunun belirlendiğini ve bu sorunu çözmek için Foxconn ile yakın bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

4 Foxconn'da uzun çalışma saatleri ve işyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olmuştu.







5 Foxconn'un her 2 iPhone'dan 1'nin üretildiği Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.







6 Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok elektronik üreticisi için montaj hizmeti sunan küresel bir tedarik şirketi.







7 Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız yüzde 50 ihtimalle kullandığınız cihaz bu tesiste üretildi.







8 Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalarındaki çalışma şartları ve işçilerin maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle yıllardır uluslararası insan hakları örgütü ve basının baskısı altında olan Foxconn'un Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.







9 Halk arasında 'iPhone City' (iPhone kenti) olarak da anılan üretim alanı dünyadaki her 2 iPhone'un 1'inin üretildiği devasa bir tesis.





10 İşyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olan fabrikada yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor.





11 Başka bir deyişle neredeyse bir kent nüfusuna ev sahipliği yapan üretim tesisinde on binlerce kişi hem burada yapıyor hem de son model teknolojik cihazları üretiyor.





12 Resmi rakamlara göre, tesiste her gün 500 bin iPhone üretiliyor ve dünya genelindeki mağazalara gönderiliyor.







13 Tesiste 1 gün geçiren Business Insider ekibi fabrikada çalışan Çinli işçilerle de konuşma imkanı buldu.







14 Çalışanların çoğu zayıf koşulların buraya özel olmadığını benzer koşullar ile ülkenin pek çok yerinde karşılaşılabileceğini belirtti.







15 Sektörünün en büyüklerinden biri olan Foxconn'un bu tesisinde 350 bin kişi çalışıyor, şirketin sadece Çin'de istihdam ettiği kişi sayısı ise 1.3 milyon.







16 Bir üretim kentini andıran tesiste çalışlar fabrikanın hemen yanındaki yurt binasını andıran binalarda yaşıyor. İşçiler her sabah 7'de fabrikada yapıyor.

17