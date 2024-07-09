iPhone ve yapay zekayı bilen Teknoloji kahini: Ölümsüzlük 2030'da!

BABASININ BİR KOPYASINI YARATTI

Kurzweil'in 22 yaşındayken ölen babasını yapay zeka kullanarak 'geri getirme' girişimleri 10 yıldan uzun bir süre önce başladı. Kurzweil bir yapay zeka sistemini babasının mektupları, denemeleri ve müzik besteleriyle besleyerek babasının bir kopyasını yarattı.

Ayrıca Kurzweil 2020'lerin sonunda insanların ve ardından canlı bedenlerin 'son derece gerçekçi' biyolojik olmayan rekreasyonlarını bekliyor.

Kurzweil, insanların 'biyolojinin izin verdiğinden daha gelişmiş' yapay bedenlere geçeceğini ve 2040'lara gelindiğinde bir insanın kopyasını yapmanın mümkün olacağını öngörüyor.