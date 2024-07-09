iPhone ve yapay zekayı bilen Teknoloji kahini: Ölümsüzlük 2030'da!
Teknoloji kahini Ray Kurzweil, yeni kitabı "Tekillik Yaklaşıyor"da yeni tahminlerde buldu. 2045'e kadar yapay zekanın ölüleri kopyalayarak onlarla yeniden iletişim kurmamızı sağlayacağını öngören Kurzweil, insan zekasının beşinci çağına girdiğimizi iddia ediyor. 2030'lara kadar ölümsüzlük için "kaçış hızına" ulaşacağımızı ve insan beyinlerinin bulut teknolojisiyle genişleyeceğini belirtiyor. Ayrıca teknoloji kahini, yaşamın daha ucuz ve kolay hale geleceğini, robotların ve nanoteknolojinin günlük hayatta devrim yaratacağını iddia ediyor.
Sektördeki değişimleri önceden tahmin etme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olan bir teknoloji uzmanı, yeni kitabında göz kamaştırıcı yeni tahminlerde bulundu.
Teknoloji kahini olarak bilinen Ray Kurzweil, iPhone çağını ve 1998'de bir bilgisayarın satrançta birini yeneceğini öngörmüştü.