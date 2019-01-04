iPhone XL için geri sayım! İşte en dikkat çeken özelliği
ntv.com.tr
Apple'ın bu yıl Eylül ayında duyurmayı planladığı yeni akıllı telefonu iPhone XI (iPhone 11) pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Ancak yeni telefonların en dikkat çeken yönü bataryası olacak.
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Apple'ın uzun yıllardır iPhone bataryalarıyla sorun yaşadığı biliniyor. Hızlı tükenen batarya ömründen şikayet eden kullanıcıların geri bildirimlerini yakından takip eden şirket, bu kez batarya konusunda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.
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Apple'a yönelik başarılı analizleri ve tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, bu yıl tanıtılacak yeni iPhone modelleriyle ilgili önemli ipuçları verdi. Huawei Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarda gördüğümüz ters kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 11'lerde de bulunacağına dikkat çeken Kuo, bu sayede iPhone'ların artık başka telefonları da kablo desteği olmaksızın şarj edebileceğine dikkat çekti.
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Bu teknolojiye sahip olacağından dolayı daha büyük bir batarya kullanacak olan iPhone 11'in 3491 mAh ila 3560 mAh arasında bir kapasiteye sahip bataryadan güç alması bekleniyor. Apple'ın bu iyileştirmeyi yapmasıyla birlikte sıkça şikayet edilen batarya sorunu da geride kalacak gibi görünüyor.
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iPHONE XL'İN TASARIMI SIZDIDaha önce yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran @Slashleaks ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan iPhone XI kaynak kalıbı yeni iPhone 'un 3 arka kamera ile geleceği iddiasını doğrular nitelikte.
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Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11’in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti.
Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.
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AppleInsider’da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek.
Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.
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iPhone 11’de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.
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3 ARKA KAMERA İLE GELECEK9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.
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APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZİApple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.
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10ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.
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11Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.
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İŞTE EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps.
İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
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1325- Litvanya: 40.05 Mbps
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1424- Bulgaristan: 40.37 Mbps
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1523- Makedonya: 40.5 Mbps
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1622- Yunanistan: 41.26 Mbps
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1721- Arnavutluk: 42.73 Mbps
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1820- Montenegro: 43.4 Mbps
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1919-Hırvatistan: 43.63 Mbps
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2018- İsveç: 44.11 Mbps
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2117- Yeni Zelanda: 44.23 Mbps
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2216- Macaristan: 46.85 Mbps
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2315- Çek Cumhuriyeti: 46.92 Mbps
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14- Lüksemburg: 47.48 Mbps
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2513- İsviçre 47.61 Mbps
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2612- G.Kore: 47.86 Mbps
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2711- Belçika: 48.82 Mbps
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2810- Danimarka: 49.2 Mbps
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299- BAE: 49.86
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308- Malta: 51.86 Mbps
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317- Hollanda: 54.87 Mbps
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326- Avustralya: 55.79 Mbps
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335- Singapur: 58.22 Mbps
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344- Kanada: 59.61 Mbps
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353- Katar: 60.37 Mbps
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362- Norveç: 67.82 Mbps
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1- İzlanda: 72.54 Mbps
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3833'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps