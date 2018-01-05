iPhone XS'ten ilk görüntü internete sızdı

1 Teknoloji devi Apple, üç yeni iPhone tanıtacak. 9to5Mac’in haberine göre iPhone XS olarak isimlendirilen 5.8 ve 6.5 inç ekran boyutundaki modellerden ilk görüntü geldi.

2 YENİ iPHONE'LARIN LANSMAN TARİHİ BELLİ OLDU ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracağı lansmanın tarihini açıkladı. Apple tarafından paylaşılan davetiyeye göre, lansman 12 Eylül'de gerçekleşecek.

3 APPLE YANLIŞLIKLA YENİ İPHONE X'İ YAYINLADI



Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor. Apple‘ın iPhone X Plus da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iphone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone X Plus simgesi İOS 12‘nin son beta sürümünde Guilherme Rambo tarafından keşfedildi.Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.

4 Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar... Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

5 ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR 9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor

6 YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI Geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlarına da yer verildi.





7 Henüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi.

8 Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti.

9 Apple'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesiyeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bu görüntü geçtiğimiz haftalarda yine 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı.

10 3 YENİ iPHONE MODELİ Görüntülere göre, Apple bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak.

11 UCUZ iPHONE X En sağda yer alan yeni iPhone X'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise 'ucuz iPhone X' olarak tanıtılması bekleniyor.

12 iPHONE X PLUS iPhone X Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor.

13 Görüntülerle ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmezken, tanıtım tarihi yaklaştıkça bu tarz sızıntı ve iddia videolarının artması bekleniyor.

14 ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.

15 Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret edilmişti. Söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

16 Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekilmişti.

17 Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti. Apple'ın bu yıl tanıtacağı amiral gemisi modeline ait ilk görüntüler ise şimdiden sızmaya başladı. İşte Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi ile ilgili sıkça dile getirilen iddialar...

18 iPhone X Gold iPhone X'in yeni modeli söz konusu sızıntı sayesinde ilk kez görüntülendi. Altın sarısı rengindeki yeni iPhone X (iPhone X Gold) alternatif bir renk seçeneğine ev sahipliği yapıyor.

19 ABD merkezli teknoloji devi Apple, bilgileri Federal İletişim Komisyonu (FCC) ile paylaştıktan sonra sızıntı gerçekleşti. 9to5Mac tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone X’un altın sarısı renginin çerçevesi siyah renkte olacak.

20 YENİ iPHONE X NE ZAMAN TANITILACAK? Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına özel olarak geliştirdiği ve bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olarak da dikkat çeken telefonun yeni versiyonu ile eylül ayında karşılaşabiliriz.

21 YENİ iPHONE X'İN ÖZELLİKLERİ NELER? Geçtiğimiz aylarda bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli iPhone X ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, bu serinin yeni modelinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

22 ABD basınında yer alan haberlere göre, Apple iPhone X'in "nefret edilen" özelliğini olarak gösterilen tepedeki çentiği cihazdan kaldıracak.

23 Apple'ın yeni amiral gemilerini tanıtmasına aylar var. Ancak şimdiden şirketin gelecek planlarına dair söylentiler şimdiden ortaya atılmış durumda. Bu söylentilerden en dikkat çekeni ise kuşkusuz daha büyük ekrana sahip iPhone X başka bir deyişle iPhone XL

24 Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanının yıldızı 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapacak iPhone XL olacak.

25 Söz konusu model iPhone X gibi çerçevesiz bir kasaya ve Face ID yani yüz tanıma özelliğine ev sahipliği yapacak.

26 Yeni modellerin OLED tedarikçisi ise yine Apple'ın en büyük rakibi Güney Kore merkezli Samsung olacak.

27 A11 işlemci, 12 MP çift arka kamera, 3 GB RAM gibi özelliklere ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılan modelin fiyatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.

28 ABD basınının Apple'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 3D Touch özelliğini gelecek iPhone modellerinde kullanmayacak. Başka bir deyişle 2015 yılında tanıtılan iPhone 6S ve 6S Plus ile birlikte kullanıma giren 3D Touch 3 yıl içinde miadını doldurmuş olacak.

29 Aynı iddialara göre, yeni iPhone modellerinde Apple kalemleri de desteklenmeyecek. Bunun nedeni olarak ise Apple'ın maliyetleri düşürme isteği gösteriliyor.