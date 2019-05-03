iPhone yerini Çinli rakibine kaptırdı
ntv.com.tr
Bu yıl istediği seviyede iPhone satışı gerçekleştirmekte zorlanan ABD merkezli teknoloji devi Apple küresel satış listesinde bir sıra daha geriledi.
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1Son dönemde istediği satış rakamlarını yakalamkta iyi bir performans sergileyemeyen Apple, en çok satış yapan markalar listesinde 4'üncülüğe geriledi.
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2IHS Markit'in 2019'un 2'nci çeyreğini baz alarak hazırladığı rapora göre, Çinli Oppo Apple'ın önüne geçerek en çok telefon satan üçüncü marka oldu.
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3Listenin birinci sırasında Güney Kore merkezli Samsung yer aldı. Samsung'u ise bir süredir Android krizi ile gündemde olan Çin merkezli Huawei yer aldı.
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EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ HANGİSİ?
Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone XR 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu.
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Aynı rapora göre, sadece ABD'de iPhone XR satışların yüzde 48'ini oluşturdu.
ABD’de 749 dolar fiyat etiketine sahip olan XR’ın ülkemizdeki fiyatı ise 7.400 TL
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EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint Research, 2018’in en çok satan telefonlarını açıkladı. İlk 10 telefon arasında 6 farklı iPhone modelinin yer aldı. Samsung’un 3 model Xiaomi’nin tek modelle yer aldığı listede Huawei kendisine yer bulamadı İşte geride bıraktığımız yılın en popüler modelleri ve kullanıcılara sundukları özellikleri...
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7
iPhone X5.8 inç ekran
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8
iPhone X64 GB depolama
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9
iPhone X3 GB RAM
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10
iPhone X2716 mAh batarya
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11
iPhone X12 MP kamera
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12
iPhone 84.7 inç
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13
iPhone 864 GB depolama
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14
iPhone 82 GB RAM
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15
iPhone 81821 mAh batarya
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16
iPhone 812 MP kamera
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17
iPhone 8 Plus5.5 inç ekran
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18
iPhone 8 Plus64 GB depolama
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19
iPhone 8 Plus3 GB RAM
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20
iPhone 8 Plus2675 mAh batarya
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21
iPhone 8 Plus12 MP kamera
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22
iPhone 74.7 inç ekran
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23
iPhone 732 GB depolama
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24
iPhone 72 GB RAM
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25
iPhone 71960 mAh batarya
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26
iPhone 712 MP kamera
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27
Redmi 5A5 inç ekran
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28
Redmi 5A16 GB depolama
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29
Redmi 5A2 GB RAM
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30
Redmi 5A3000 mah batarya
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31
Redmi 5A13 MP kamera
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32
Samsung Galaxy S95.8 inç ekran
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33
Samsung Galaxy S964 GB depolama
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34
Samsung Galaxy S94 GB RAM
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35
Samsung Galaxy S93000 mAh batarya
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36
Samsung Galaxy S912 MP kamera
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37
iPhone XS Max6.5 inç ekran
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38
iPhone XS Max64 GB depolama
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39
iPhone XS Max4 GB RAM
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40
iPhone XS Max3174 mah batarya
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41
iPhone XS Max12 MP kamera
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42
iPhone Xr6.1 inç ekran
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43
iPhone Xr64 GB depolama
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44
iPhone Xr3 GB RAM
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45
iPhone Xr2942 mah batarya
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46
iPhone Xr12 MP kamera
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47
Samsung Galaxy s9 Plus6.2 inç ekran
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48
Samsung Galaxy s9 Plus64 GB depolama
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49
Samsung Galaxy s9 Plus6GB RAM
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50
Samsung Galaxy s9 Plus3500 mah batarya
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51
Samsung Galaxy s9 Plus12 MP kamera
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52
Samsung J65.6 inç ekran
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53
Samsung J632 GB depolama
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54
Samsung J63 GB RAM
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55
Samsung J63000 mah batarya
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56
Samsung J613 MP kamera