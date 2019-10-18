iPhone 11 için ne kadar çalışmak gerekiyor?
Apple'ın yeni iPhone modelleri bugün Türkiye'de satışa çıktı. Yüksek fiyatları ile dikkat çeken modelleri satın alabilmek için akla gelen ilk sorulardan biri ise ortalama bir vatandaşın yeni modelleri alabilmek için ne kadar çalışması gerektiği oldu. 2500 TL maaş alan birisi iPhone 11 için 87,6 gün, iPhone 11 Pro için 132 gün, iPhone 11 Pro Max için 144 gün çalışmak zorunda.
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12500 TL maaş alan birisi iPhone 11 için 87,6 gün, iPhone 11 Pro için 132 gün, iPhone 11 Pro Max için 144 gün çalışmak zorunda. (Kaynak: Web Tekno)
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2Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre ise, ortalama gelire sahip olan bir Türk vatandaşı, fiyatı 10.999 TL olan iPhone 11 Pro 64 GB alabilmek için 89,1 gün çalışmak zorunda.
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EN ÇOK UKRAYNALILAR ÇALIŞIYOR
Türk vatandaşları geçen yıl eş değer modeli alabilmek için 6,7 gün daha fazla, yani 95,7 gün çalışmalıydı.
Araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en çok çalışması gereken ülke 96,7 gün ile Ukrayna oldu. Yeni iPhone için en az çalışması gerekenler ise 4.8 gün ile İsviçreliler.
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4Yunanistan'da ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 27,7 gün olarak hesaplanıyor.
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5Çin'de ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 30,4 gün olarak hesaplanıyor.
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6Suudi Arabistan'da ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 9,1 gün olarak hesaplanıyor.
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7Hindistan'da ortalama bir vatandaşın yeni modeli alması için çalışması gereken süre 66,7 gün olarak hesaplanıyor.
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8Araştırmaya katılan ülkelerin tümünde resmi satış fiyatlarını baz alan araştırma şirketi, iPhone 11 Pro modelinin 64 GB depolama kapasitesine sahip varyasyonu üzerinden kıyaslama yaptığını belirtiyor.
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BİR BAKIŞTA ÜLKE ÜLKE YENİ İPHONE İÇİN ÇALIŞMANIZ GEREKEN GÜN SAYISI
Türkiye'de bugün satışa çıkan ve yüksek fiyatları ile dikkat çeken iPhone modellerinin fiyatları şu şekilde...
iPhone 11 (64 GB) 7.299 TL
iPhone 11 (128 GB) 7.749 TL
iPhone 11 (256 GB) 8.599 TL
iPhone 11 Pro (64 GB) 10.999 TL
iPhone 11 Pro (256 GB) 12.299 TL
iPhone 11 Pro (512 GB) 13.999 TL
iPhone 11 Pro Max (64 GB) 11.999 TL
iPhone 11 Pro Max (256 GB) 13.299 TL
iPhone 11 Pro Max (512 GB) 14.999 TL