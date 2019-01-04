iPhone 11'in Türkiye fiyatları sızdı (iPhone 11'in özellikleri)
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ve yeni nesil Apple Watch'un Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu. 18 Ekim'de satışa sunulacak ürünlerin fiyatını açıklamadı ancak bugün bazı tedarikçiler fiyatları sızdırdı.
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Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruya göre, yeni iPhone ailesi Türkiye pazarına 18 Ekim günü giriş yapıyor. Ürünlerin sızan fiyatları şu şekilde...
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2iPhone 11 64 GB 7 bin 299 TL
iPhone 11 128 GB 7 bin 749 TL
iPhone 11 256 GB 8 bin 599 TL
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3iPhone 11 Pro 64 GB 10 bin 999 TL
iPhone 11 Pro Max 64 GB 11 bin 999 TL
iPhone 11 Pro 512 GB 13 bin 999 TL
iPhone 11 Pro Max 256 GB 13 bin 299 TL
iPhone 11 Pro Max 512 GB 14 bin 999 TL
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iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?
5.8 inçlik iPhone 11'in arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 4 farklı renk ile geliyor.
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iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak. iPhone 11 Pro 128, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor.
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6Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
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7iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID'nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı. iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.
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iPHONE 11'İN FİYATI NE KADAR?
Bu model şirketin bugün tanıtacağı en ucuz iPhone modeli olacak ve iPhone XR'nin yerini alacak.
iPhone 11 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.
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iPHONE 11 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 11 modeline, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max eşlik etti.
iPhone 11 Pro 3 kamera ile gelecek. Cihazın ekranı 5.8 inç ve OLED özelliğine sahip.
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Bu cihazda da A13 işlemci yer alıyor ve model Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerine ev sahipliği yapıyor.
Üç arka kamera ile gelen model ön tarafında yer alan kamerasında 12 MP'lik bir değer sunuyor.
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Bu model kutudan çıkacak 18 Watt hızlı şarj ile gelecek.
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12iPhone 11 Pro'nun ABD fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Apple'ın en büyük noya sahip modeli iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan satışa çıkacak.
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iPhone 11 Pro Max 6.5 inçlik OLED bir ekrana sahip. Bu model yüzde 85’lik bir ekran kasa oranı sunuyor.
Apple Pencil desteği ile gelen telefonda Dolby Vision, HDR10, geniş renk gamı, True Tone ve 120Hz dokunmatik algılama özelliği bulunuyor.
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14Üç arka kamera ile gelen cihaz 4K, 60fps bir ön kamera sunuyor. Telefonda 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik depolama alanı alternatifleri bulunuyor.
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APPLE HİSSELERİ YÜKSELDİLansman sonrası piyasalar Apple'ın tanıtımını olumlu karşıladı. Apple hisseleri günü yükseliş ile kapattı.
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YENİ iPHONE'LARIN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları internete sızdı.
Bir perakende firmasından sızdığı iddia edilen listeye göre, yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları şu şekilde olacak...
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Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu.
19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.
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Şirketin Netflix’e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek.
Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD'deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.
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Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için "Yeni iPad'imiz en çok satan PC'den daha hızlı" sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.
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20Retine Display'e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.
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APPLE WATCH 5 TANITILDI
Apple yeni Apple Watch modelinin özelliklerini açıkladı. Apple Watch 5 aynı iPhone’da da olduğu gibi pusulaya ev sahipliği yapacak.
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APPLE İPHONE 11'LERE KALICI BİLDİRİM GÖNDERECEK
Apple, iPhone 11 serisi için orijinal olmayan ekranlarda kalıcı bildirim göndereceğini duyurdu.
Buna göre,''Bu iPhone, gerçek bir Apple ekranı olduğunu doğrulayamıyor.'' şeklindeki bildirim orijinal parça ile değişesiye kadar sizinle kalacak.
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iPhone 11 serisinde orijinal olmayan ekranlar için, yayımlanan uyarı belgesinde, kullanıcıların kalıcı bildirimle karşılaşacağı duyuruldu.
Son duyurduğu modeller ile Apple, ekran panellerin ve donanımsal ürünlerin, özel olarak hazırlanan orijinal kullanımların önemini vurguladı.
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Buna göre Apple'ın en son tanıttığı modeli iPhone 11, yetki bakımında onayı olmayan kullanıcı girişlerini ve tanımlı olmayan parçaları tanımlarken orijinal olmayan parçalar içinde telefon ekranlarında kalıcı bir bildirim verecek.
Orijinal olmayan ekranın takılmasının ardından bildirim 4 gün sonra ekrana yansıyacağı bildiriliyor
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1099 DOLARLIK iPHONE 11 PRO MAX'İN MALİYETİ NE KADAR?
ABD'de 1099 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Pro Max'in maliyeti belli oldu.
TechInsights tarafından yapılan hesaplamalar sonucu iPhone 11 Pro Max'in bileşenlerinin Apple'a 490.5 dolara mal olduğu ortaya çıktı.
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iPhone 11 Pro Max'teki en pahalı bileşen 73.5 dolarlık üçlü kamera sistemi.
Apple A13 yonga seti şirkete 64 dolara mal oldu. 3 bin 969 mAh'lik bataryanın maliyeti ise 10.5 dolar.
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2710 Eylül'de tanıtılan yeni iPhone'ların henüz Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ve fiyatlar bilinmiyor.
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200 BİN TL’LİK İPHONE 11 PRO ÜRETİLDİABD merkezli teknoloji devi Apple yeni modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarmıştı.
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Yeni modeller ABD'de 699 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip.
Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar ise en pahalı iPhone 11 Pro modelini tanıttı.
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30Vostok 1 ismi verilen iPhone 11 Pro Max 34 bin 280 dolarlık (yaklaşık 200 bin TL) fiyat etiketine sahip.
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31150 ülkede acil durumlarda saat acil servislere yardım çağrısında bulunabilecek. Ürün 399 dolardan karşımıza çıkacak. e-SIM kartlı versiyonun fiyatı ise 499 dolar. Ancak bu özelliğin ülkemizde kullanılamadığımızı belirtmekte fayda var.
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İŞTE İPHONE 11 PRO'NUN GEEKBENCH PERFORMANS SONUÇLARI
Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone 11 Pro'nun Geekbench isimli işlemci testleri platformunda ortaya çıktı.
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33Söz konusu teste göre, iPhone 11 Pro, tek çekirdekli testlerde 5.472 puan, çok çekirdekli testlerdeyse 13.769 puan almayı başarıyor.
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