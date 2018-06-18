iPhone 3GS geri dönüyor
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 8 yıl önce piyasaya sürdüğü iPhone 3GS isimli akıllı telefon modeli yeniden raflardaki yerini alacak.
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1Apple'ın en beğenilen modellerinden birisi olan iPhone 3GS 8 yıl aradan sonra geri dönüyor. Güney Kore merkezli 'SK Telink' isimli firma stoğunda kutusu açılmamış olarak bulunan Apple iPhone 3GS modellerini nostalji severler için stoğa koyacağını açıkladı.
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Apple'ı Apple yapan isim olarak görülen şirketin kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs tarafından 2009 yılında tanıtılan iPhone 3GS'in 2018 fiyatının ise 41 dolar (yaklaşık 195 TL) olacağı açıkladı.
Ancak Güney Koreli firma kaç adet modelin satışa sunulacağı hakkında bir açıklamada bulunmadı.
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İlk olarak 8 yıl önce satışa sunulan telefon nostalji severler hedeflenerek yeniden satışa sunuluyor.
Zira model günümüzdeki neredeyse hiçbir uygulamayı çalıştıracak kapasiteye ev sahipliği yapamıyor.
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43.5 inçlik ekrana ev sahipliği yapan iPhone 3GS 8 GB'lık hafızaya sahip. 1219 mAh kapasiteli bir pile sahip olan model kullanıcılarına 5 saatlik konuşma süresi sunuyor.
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5320 x 480 piksel ekran çözünürlüğü sunan bir ekrana ev sahipliği yapan modelin RAM değeri 256 MB. Telefonda yer verilen kameranın MP değeri ise 3.15.