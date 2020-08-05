iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi

Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geldi.

ntv.com.tr 05.08.2020 - 08:40

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 1

Son dönemde android'deki özelliklerin Apple'a  gelmesine alışmıştık. Ancak görünen o ki bu sefer bu durum tersine döndü.  

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 2

The Verge'de yer alan habere göre, Apple'ın 2011 yılında tanıttığı AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geldi. 

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 3

Aynı habere göre, Nearby Share olarak adlandırılan ve doğrudan Google tarafından geliştirilen özellik bugün itibariyle kullanıma sunuldu. 

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 4

Şu an için Pixel ve bazı Samsung cihazlarda bulunan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer cihazlara geleceği belirtiliyor. 

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 5

Peki Nearby Share nasıl çalışacak? 

AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki Android cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.  

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 6

Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki Android cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor.  

iPhone'daki özellik 9 yıl sonra Android'e geldi - 7

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Nearby Share Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda çalışacak. 

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