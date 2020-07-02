iPhone'daki özellik Android'e geliyor

Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geliyor.

02.07.2020 - 11:20

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 1

Son dönemde android'deki özelliklerin Apple'a  gelmesine alışmıştık. Ancak görünen o ki bu sefer bu durum tersine döndü. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 2

Zira The Verge'de yer alan habere göre, Apple kullanıcılarının bir süredir hayatını kolaylaştıran özelliğin bir benzeri için Google çalışmalara başladı. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 3

Aynı habere göre, Apple’ın akıllı cihazları arasında hızlı dosya aktarımı yapılabilmesini sağlayan AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geliyor. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 4

Android'in sahibi olan Google 'Nearby Sharing' olarak adlandırılan bu özelliği test etmeye başladığını duyurdu. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 5

AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki Android cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 6

Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki Android cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 7

Beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki  dönemde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor. 

iPhone'daki özellik Android'e geliyor - 8
Söz konusu yeni özelliğin Android 6.0 ve daha yeni sürümlerde çalışacağı da gelen ilk bilgiler arasında.

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