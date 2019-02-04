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iPhone'lar için iOS 13.1 güncellemesi yayında! İşte iOS 13 ile gelen yenilikler

ntv.com.tr

Apple, iOS 13.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Dün akşam saatlerinde aktif hale gelen güncelleme, iPadOS ile birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. iPad ile iPhone'ların yazılımları birbirinden dün itibarıyla ayrıştırılırken, iOS 13.1, önemli bir dizi yenilikle geldi.

  • 1

    Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor. iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi. 

  • 2

    Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone’a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.

  • 3

    Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu.

    Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün hale geldi.

  • 4

    Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Bu kapsamda PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.

  • 5

    Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1’in, genel anlamda iOS 13’e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor.

  • 6

    ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.1'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

  • 7

    iPhone 11
  • 8

    iPhone 11 Pro
  • 9

    iPhone 11 Pro Max
  • 10

    iPhone XS
  • 11

    iPhone XS Max

  • 12

    iPhone XR

  • 13

    iPhone X

  • 14

    iPhone 8 Plus
  • 15

    iPhone 8

  • 16

    iPhone 7 Plus

  • 17

    iPhone 7
  • 18

    iPhone 6S Plus

  • 19

    iPhone 6S

  • 20

    iPhone 6 Plus

  • 21

    iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
  • 22

    iPhone 6

  • 23

    iPhone 5S

  • 24

    iPhone SE
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