iPhone'lar için iOS 13.2 yayınlandı (Yeni güncelleme ile neler değişti?)

IOS 13.2 İLE GELEN YENİLİKLER NELER?

iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliği Deep Fusion kamera teknolojisi. Söz konusu özellik düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor.

Yeni güncelleme ile iPhone’lara yeni emoji’ler de geldi. IOS 13.2 ile gelen bir başka yenilik ise dijital asistan Siri'ye gelen gizlilik kontrolü oldu. Artık kullanıcılar Siri etkileşimlerini Apple ile paylaşmama seçeneğine de kavuştu.