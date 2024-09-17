iPhone'lara yapa zeka geldi! İşte iOS 18 ile gelen yeni özellikler
Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024), tanıttığı iOS 18'in çıkış tarihi 16 Eylül olarak duyurmasının ardınsan merakla beklenen güncelleme geldi. İşte iOS 18'e gelen yeni özellikler...
Apple, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024), iPhone cihazlara gelecek iOS 18 güncellemesini tanıtmıştı.
ABD'li teknoloji şirketi, Eylül'ün 9'unda yapılan iPhone 16 lansmanının ardından iOS 18 güncellemesinin 16 Eylül tarihinde yayınlanacağını açıklamıştı.