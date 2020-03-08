iPhone'larda reklam dönemi

Apple uygulama mağazası App Store kullanım şartlarını güncelledi. Söz konunu güncelleme ile Apple iPhone bildirimlerinde reklam göstermeye başlayacak.
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ntv.com.tr 08.03.2020 - 10:13
ABD merkezli teknoloji devi Apple, App Store kullanım şartlarını geçtiğimiz günlerde revize etti. Değişiklik kapsamında iOS geliştiricilerine yeni haklar tanındı.
Ancak bu hak iPhone kullanıcılarının şimdiden tepkisini çekmiş durumda. ZDNet'te yer alan habere göre, iOS geliştiricileri artık yolladıkları bildirimlere reklam yerleştirebilecek.
Başka bir deyişle güncelleme sonrası iPhone kullanıcılarının telefonlarına reklam gönderilebilecek. Yapılan açıklamaya göre, Apple'ın yeni App Store kullanım şartları 30 Nisan'da kullanıma girecek.
Bu tarihten itibaren iOS 13 yazılım geliştirme kitinde reklam bildirimi aracı yer alacak. Bu sayede geliştiriciler uygulamaları üzerinden iPhone kullanıcılarına reklam içerikli bildirimler gönderebilecek.
iPhone kullanıcıları uygulama içerisinden reklam bildirimlerine izin verme seçeneğini işaretleyerek, reklamları bildirim olarak almama şansına sahip olacak.
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