iPhone'larda bir sorun daha ortaya çıktı
ntv.com.tr
Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 13.1.3 ile iPhone'larda yeni bir sorun ortaya çıktı.
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1Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri ile birlikte yeni işletim sistemi iOS 13'ü de kullanıma sunan Apple bu güncellemenin ardından bazı sorunlarla karşılaştı.
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Söz konusu sorunları gidermek adına 4 adet düzeltme güncellemesi yayınlayan ABD merkezli şirket yine bir sorun ile gündemde.
Forbes'ta yer alan habere göre, en son yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesi 'iOS 13.1.3 AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemiş durumda.
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iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başladı.
Apple konu ile ilgili yayınladığı bir blog yazısı ile söz konusu hatayı doğruladı. Şirketin önümüzdeki günlerde bu sorunu giderecek bir güncelleme daha yapması bekleniyor.
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iOS 13 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemiyor. iOS 13 desteğine sahip iPhone modelleri şöyle...
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5iPhone 11
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6iPhone 11 Pro
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7iPhone 11 Pro Max
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8iPhone XS
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9iPhone XS Max
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10iPhone XR
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11iPhone X
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12iPhone 8 Plus
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13iPhone 8
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14iPhone 7 Plus
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15iPhone 7
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16iPhone 6S Plus
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17iPhone 6S
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18iPhone 6 Plus
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iOS 13 HER 2 iPHONE'DAN 1'İNE GELDİ
iOS 13 henüz birinci ayını doldurmamış olmasına rağmen 26 günde yüzde 50 kullanım oranına ulaştı.
Başka bir deyişle her 2 iPhone kullanıcısından 1'i iOS 13 güncellemesini gerçekleştirdi.
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iPhone'lar için geçen sene yayınlanan iOS 12 bu orana 23 günde ulaşmıştı.
Yapılan açıklamaya göre, hala iOS 12 kullanan iPhone kullanıcıların oranı yüzde 41 düzeyinde. iOS 12'den daha eski sürümleri kullananların oranı ise yüzde 9.