NTV

iPhone'larda bir sorun daha ortaya çıktı

ntv.com.tr

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 13.1.3 ile iPhone'larda yeni bir sorun ortaya çıktı.

  • 1

    Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri ile birlikte yeni işletim sistemi iOS 13'ü de kullanıma sunan Apple bu güncellemenin ardından bazı sorunlarla karşılaştı.
  • 2

    Söz konusu sorunları gidermek adına 4 adet düzeltme güncellemesi yayınlayan ABD merkezli şirket yine bir sorun ile gündemde. 

    Forbes'ta yer alan habere göre, en son yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesi 'iOS 13.1.3 AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemiş durumda.

  • 3

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başladı. 

    Apple konu ile ilgili yayınladığı bir blog yazısı ile söz konusu hatayı doğruladı. Şirketin önümüzdeki günlerde bu sorunu giderecek bir güncelleme daha yapması bekleniyor. 

  • 4

    iOS 13 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?

    iOS 13 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?
    Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemiyor. iOS 13 desteğine sahip iPhone modelleri şöyle...
  • 5

    iPhone 11

  • 6

    iPhone 11 Pro

  • 7

    iPhone 11 Pro Max

  • 8

    iPhone XS

  • 9

    iPhone XS Max

  • 10

    iPhone XR

  • 11

    iPhone X

  • 12

    iPhone 8 Plus

  • 13

    iPhone 8

  • 14

    iPhone 7 Plus

  • 15

    iPhone 7

  • 16

    iPhone 6S Plus

  • 17

    iPhone 6S

  • 18

    iPhone 6 Plus

  • 19

    iOS 13 HER 2 iPHONE'DAN 1'İNE GELDİ

    iOS 13 HER 2 iPHONE'DAN 1'İNE GELDİ

    iOS 13 henüz birinci ayını doldurmamış olmasına rağmen 26 günde yüzde 50 kullanım oranına ulaştı.

    Başka bir deyişle her 2 iPhone kullanıcısından 1'i iOS 13 güncellemesini gerçekleştirdi. 

  • 20

    iPhone'lar için geçen sene yayınlanan iOS 12 bu orana 23 günde ulaşmıştı.

    Yapılan açıklamaya göre, hala iOS 12 kullanan iPhone kullanıcıların oranı yüzde 41 düzeyinde. iOS 12'den daha eski sürümleri kullananların oranı ise yüzde 9. 

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin