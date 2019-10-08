iPhone'larda yeni dönem (Ekran ikiye bölünüyor)
ntv.com.tr
Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 14 ile iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunulacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise ekranın ikiye ayrılması.
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1iOS 13 19 Eylül'de hayatımıza girmişti. Son güncellemenin üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen iOS 14'ten yeni bilgiler gelmeye başladı.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 14'ü 2020'nin Eylül ayında kullanıma sürmesi bekleniyor.
iOS 14'ün en dikkat çeken özelliği ise ikiye bölünebilen ekran olacak.
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3Birden fazla sekmede aynı anda işlem yapmayı tercih edenleri sevindirecek olan bu özellik ile tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek.
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4Örneğin söz konusu özellik sayesinde bir yandan elektronik posta yazabilecek ve aynı anda internet sayfalarına göz atabilecek.
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iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?
Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...
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6iPhone 11
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7iPhone 11 Pro
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8iPhone 11 Pro Max
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9iPhone XS
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10iPhone XS Max
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11iPhone XR
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12iPhone X
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13iPhone 8 Plus
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14iPhone 8
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15iPhone 7 Plus
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16iPhone 7
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17iPhone 6S Plus
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18iPhone 6S