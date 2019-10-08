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iPhone'larda yeni dönem (Ekran ikiye bölünüyor)

ntv.com.tr

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 14 ile iPhone kullanıcılarına pek çok yenilik sunulacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise ekranın ikiye ayrılması.

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    iOS 13 19 Eylül'de hayatımıza girmişti. Son güncellemenin üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen iOS 14'ten yeni bilgiler gelmeye başladı.
  • 2

    ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 14'ü 2020'nin Eylül ayında kullanıma sürmesi bekleniyor. 

    iOS 14'ün en dikkat çeken özelliği ise ikiye bölünebilen ekran olacak. 

  • 3

    Birden fazla sekmede aynı anda işlem yapmayı tercih edenleri sevindirecek olan bu özellik ile tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek.
  • 4

    Örneğin söz konusu özellik sayesinde bir yandan elektronik posta yazabilecek ve aynı anda internet sayfalarına göz atabilecek.
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    iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

    iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

    Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

    İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri... 

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    iPhone 11
  • 7

    iPhone 11 Pro
  • 8

    iPhone 11 Pro Max
  • 9

    iPhone XS
  • 10

    iPhone XS Max
  • 11

    iPhone XR
  • 12

    iPhone X
  • 13

    iPhone 8 Plus
  • 14

    iPhone 8
  • 15

    iPhone 7 Plus
  • 16

    iPhone 7
  • 17

    iPhone 6S Plus
  • 18

    iPhone 6S
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