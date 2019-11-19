Ancak görünen o ki bu güncelleme de tüm sorunları ortadan kaldıramadı. Zira Apple kanadından yayınlanan son güncelleme iOS 13.2.3 oldu. Güncelleme yeni bir özellik gelmedi, var olan sorunların giderilmesine odaklandı.

Güncelleme ile Uygulamaların arka planda içerik indirmesini engelleyen sorun çözüme kavuşturuldu. Mail uygulamasının yeni iletileri almasını engelleyen ve Exchange hesaplarında özgün ileti içeriği ile yaşanan sorunlar giderildi.