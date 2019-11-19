iPhone'lar&nbsp;için&nbsp;iOS13.2.3 yayınlandı! İşte çözülen sorunlar&nbsp;

iOS 13'te ortaya çıkan sorunlar ile gündemde olan Apple, iOS 13'e bir güncelleme daha yaptı. Yayınlanan son güncelleme iOS 13.2.3 oldu. Peki iOS 13.2.3 ile hangi sorunlar düzeltiliyor?     

Eylül ayı itibari ile iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemelerini yayınlayan Apple hala iPhone'lardaki tüm sorunları çözebilmiş değil.  

Apple'ın iPhone modelleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 13 hatalar ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda iOS 13.2'yi kullanıma sunan firma yine pek çok şikayet almıştı. 

9to5Mac'te yer alan habere göre, güncellemeyi yükleyen kullanıcılar telefonlarının arka planında çalışan uygulamalardan eski performansı almadıklarını iddia ediyordu. 

Daily Mail'in haberine göre, Apple bu sorunu iOS 13.2.2 çözmeyi denedi. iOS 13.2.2 güncellemesinde RAM yönetimi düzeltmeleri, hücresel veri performansı gibi birçok düzeltme bulunuyordu.

Ancak görünen o ki bu güncelleme de tüm sorunları ortadan kaldıramadı. Zira Apple kanadından yayınlanan son güncelleme  iOS 13.2.3 oldu. Güncelleme yeni bir özellik gelmedi, var olan sorunların giderilmesine odaklandı.  

Güncelleme ile Uygulamaların arka planda içerik indirmesini engelleyen sorun çözüme kavuşturuldu. Mail uygulamasının yeni iletileri almasını engelleyen ve Exchange hesaplarında özgün ileti içeriği ile yaşanan sorunlar giderildi. 

Peki Apple kullanıcıları iOS 13.2 yayınlanmadan önce hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?

Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan  iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti. 

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başlamıştı. 

GÜNCELLEME HANGİ İPHONE'LARA GELDİ?

ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13 serisini desteklemiyor. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iOS 13.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAMAYACAK iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise iPhone 6 ve iPhone 5. iPhone 'ten daha eski olan modellere olan destek geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 12 ile kesilmişti.

İOS 13 ALAMAYAN İPHONE'LARA ÖZEL GÜNCELLEME

Apple Eylül ayında iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. 

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