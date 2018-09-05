IPhoneX'i blenderda parçalayıp suyunu içmeye çalıştı

Teknolojik cihazları işkence gibi testlerden geçiren ünlü Youtube kanalı TechRax, bu kez ülkemizde 7 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile sayılan iPhone X ile çektiği video ile gündemde.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın i Phone serisinin 10’uncu yılına özel geliştirdiği ve geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X ilginç bir deneye konu oldu.
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Ünlü Youtube kanalı TechRax, bu kez ülkemizde 7 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile sayılan iPhone X’i blenderda paramparça etti ve meyve suyu gibi içmeye kalktı.
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Ünlü YouTuber daha önce de Youtube kanalında iPhone’lara yapmadığını bırakmamıştı.
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Teması genel olarak benzer testlere dayalı olan kanal daha önce iPhone’ları kaynar sulara atıp, dinamitlerle bile patlatmıştı.
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Söz konusu video kısa sürede 500 bine yakın kişi tarafından izlendi.