Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 11:44 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 11:59
İtalyan mühendisler, doğal afetler sırasında enkaz altında kalanları bulmak için süper kahraman Iron Man tarzı uçan bir robot geliştirdi.
"iCub” adlı robotun molozlardan geçerek ve zorlu arazide uçarak arama-kurtarma ekiplerine yardım edebileceği belirtildi.
,İtalya'nın Cenova kentindeki Istituto Italiano di Tecnologia'daki (IIT) mühendisler tarafından üretilen robot, avuçlarındaki robotik sistemler ile itici roketler kullanarak havada dolaşacak.
Ayrıca, 104 santimetre uzunluğa sahip iCub'ın, kompakt boyutunun onun insanların veya droneların ulaşamayacağı noktalara erişmesine izin vereceği aktarıldı.
Bununla birlikte, Istituto Italiano di Tecnologia'daki (IIT) uzmanlara göre, robotik alanı, felaket senaryoları için uygun maliyetli çözümler sunma konusunda hala geride kalıyor.
Enstitünün web sitesinde yapılan açıklamada, "Her yıl dünyada yaklaşık 300 doğal afet gerçekleşiyor. Bu olaylar yaklaşık 90 bin insanı öldürüyor ve 160 milyon insanı etkiliyor. Maalesef robot alanı, bu felaket senaryolarında uygun maliyetli çözümler sunmak için hala geride kalıyor” denildi.
Diğer taraftan, mühendisler iCub’un 15 yıldan uzun süredir geliştirildiğini ve adını Rudyard Kipling'in The Jungle Book adlı eserindeki insan yavrusundan aldığını söyledi.
iCub'ın piyasaya ne zaman sürülebileceğine ilişkin net bir tarih verilmezken, çok yakında görevlerine başlayabileceği aktarıldı.