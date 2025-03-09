İş ararken yapılan 6 hata: Nasıl düzeltebilirsiniz?
İş arama hiç bitmeyen bir döngü gibi hissedilebilir. Başvurular göndermek, özgeçmişleri güncellemek ve yine de hiçbir yanıt alamamak. Bu durum son derece can sıkıcı olabilir ve birçok iş arayan bu durumda neyi yanlış yaptıklarını merak ediyor. Peki, iş ararkan en sık yapılan hatalar neler?
DENEYİM EKSİKLİĞİ
İş arayanların yaptığı en büyük hatalardan biri yeterli uygulamalı deneyime sahip olmamaktır. Günümüz iş piyasasında, sadece teoriyi bilmek yeterli değildir; işverenler işi gerçekten yapabileceğinize dair kanıt ister. Elbette, dereceler ve sertifikalar özgeçmişinizin fark edilmesine yardımcı olabilir, ancak becerilerinizin gerçek dünyada nasıl uygulandığını gösteremezseniz size işi kazandırmazlar. Bu nedenle güçlü bir portföye sahip olmalısınız. Kodlama, tasarım veya başka bir alanda çalışıyor olun, gerçek projeleri sergilemek her şeyi değiştirebilir. Önemli olan sadece bildikleriniz değil, bildiklerinizle neler yapabileceğinizdir.