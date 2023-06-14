Isınan cep telefonları tarih olacak!
Isınan ve yavaşlayan cep telefonları tarih olabilir. Amerikan Kimya Derneği araştırmacıları, elmas lifleri kullanılarak nanoteknoloji ile üretilen bir maddenin, dört kat iyi soğutma sağladığını açıkladı. Keşif, özellikle cep telefonlarının performansı açısından devrim yaratabilir.
Isınıp yavaşlayan akıllı cihazlar tarih olacak, cep telefonları, taşınabilir bilgisayarlar nano teknolojiyle üretilmiş elmas soğutucularla dört kat daha iyi soğutulacak. Bu iddialı açıklama "Amerikan Kimya Derneği"ne ait.