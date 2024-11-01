ISS'te sızıntı alarmı: NASA, astronotları nasıl tahliye edebilir?
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) artan hava sızıntıları, tahliye ihtimalini gündeme getirdi. Rus yapımı Zvezda modülündeki çatlaklar, 7 astronotu ISS'in ABD tarafına geçmeye zorlamıştı. İstasyondaki yaşam alanları ve yaşam destek sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, NASA'nın astronotları nasıl tahliye edebileceği ise merak konusu oldu. Öte yandan ABD'li uzay ajansının istasyondaki durumun daha da kötüleşmesi halinde ISS'i 2030'dan önce hizmet dışı bırakabileceği aktarıldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda giderek artan bir sızıntı, Boeing'in Starliner'ında mahsur kalan iki astronot da dahil olmak üzere, gemideki astronotların tahliye edilmesi gerekebileceği korkusuna yol açtı.
7 astronotun tamamı, 50 'endişe verici alan' ve Rus yapımı bir modüldeki dört çatlak nedeniyle yörüngedeki laboratuvarın ABD tarafına girmeye zorlandı.
Sızıntıların ciddi boyutlara ulaşması halinde uzay istasyonu hızla oksijen ve basınç kaybedebilir.