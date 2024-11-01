ISS'te sızıntı alarmı: NASA, astronotları nasıl tahliye edebilir?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda giderek artan bir sızıntı, Boeing'in Starliner'ında mahsur kalan iki astronot da dahil olmak üzere, gemideki astronotların tahliye edilmesi gerekebileceği korkusuna yol açtı.

7 astronotun tamamı, 50 'endişe verici alan' ve Rus yapımı bir modüldeki dört çatlak nedeniyle yörüngedeki laboratuvarın ABD tarafına girmeye zorlandı.

Sızıntıların ciddi boyutlara ulaşması halinde uzay istasyonu hızla oksijen ve basınç kaybedebilir.