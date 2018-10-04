İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri
DHA, ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın taşınmanın ardından Avrupa Yakası'ndan tüm uçuşlar artık İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak.
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YENİ HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...
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2Yeni havalimanının uçtan uca teknolojik alt yapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalırken, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.
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İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak.
İLK YOLCU TESTİ-İZLE
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İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı var.
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5Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip.
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VİZE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK
Yeni havalimanı ile vize sisteminde önemli bir değişiklik oldu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki E-vize kiosk'ları 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren kaldırıldı.
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7Bandrol vize uygulamasında bir değişiklik söz konusu olmazken, bandrol vize alabilen ülke vatandaşları için yapılan uygulama aynı şekilde devam ediyor.
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8Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.
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9İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlıyor, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde.
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10Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanıyor.
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11Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştiriyor.
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12İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu.
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13Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılıyor.
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14İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.
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15Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabillecek.
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16Hava limanındaki apron kapasitesi ise 500 uçak.
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17Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş-kalkışı mümkün olacak.
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18Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.
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19Öte yandan, metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi bekleniyor.
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