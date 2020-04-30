İstanbul Üniversitesi 1998 OR2'yi görüntüledi

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, "1998 OR2" isimli dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüleyerek kaydetti.

ntv.com.tr

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumundaydı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıklamıştı.

Göktaşı dün gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam etti.

1998 OR2 dün Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de gezegenimize en yakın konumuna geldi.
Virtual Telescope Project tarafından elde edilen bu kare göktaşının bugüne kadar çekilen ilk karesi olarak açıklanmıştı.

Güneş Sistemi'ndeki dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Çanakkale'deki İST60 ve Beyazıt Yerleşkesi'ndeki İST40 teleskoplarıyla görüntülenerek kayıt altına alındı.

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