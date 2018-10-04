İstanbul Yeni Havalimanı için geri sayım! Bizi neler bekliyor?

1 İstanbul Yeni Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak.

2 Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak. Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip olacak. Peki bu ne demek?

3 Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.

4 Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

5 İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak.

6 Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

7 Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.

8 İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak.

9 Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlayacak.

10 İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.

11 Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabilecek.

12 Hava limanındaki apron kapasitesi 500 uçaktır.

13 Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş kalkışı mümkün olacak.

14 Toplam olarak kapladığı alan 76,2 kilometrekaredir.

15 Metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi beklenirken; bağlantı yollarının inşası konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

16 İşte yeni havaalanından basına yansıyan kareler...

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