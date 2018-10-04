İstanbul Yeni Havalimanı için geri sayım! Bizi neler bekliyor?
DHA
Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı üstün teknolojilerle tüm dünyaya kapılarını açıyor. Bakın yeni havalimanı hayatımızda neleri değişecek?
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1İstanbul Yeni Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak.
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2Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak. Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip olacak. Peki bu ne demek?
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3Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.
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4Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.
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5İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak.
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6Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.
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7Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.
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8İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak.
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9Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlayacak.
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10İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.
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11Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabilecek.
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12Hava limanındaki apron kapasitesi 500 uçaktır.
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13Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş kalkışı mümkün olacak.
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14Toplam olarak kapladığı alan 76,2 kilometrekaredir.
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15Metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi beklenirken; bağlantı yollarının inşası konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
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16İşte yeni havaalanından basına yansıyan kareler...
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