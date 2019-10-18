İstanbul Başakşehir Esports’tan asker selamı göndermesi
Türkiye Milli Takımı'nın Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golü sonrası verdiği asker selamı, Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası, İstanbul Başakşehir Esports Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
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UEFA, Fransa'nın talebi sonrasında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.
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Bu duruma bir tepki de İstanbul Başakşehir Esports'tan geldi. Kulüp 'Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?' sözleri ile paylaşılan videoda sanal oyuncuların gol sevincinde asker selamı yaptığı görülüyor. Paylaşımda ayrıca, aynı cümlenin İngilizce hali de bulunuyor.
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Ancak asker selamı daha önce birçok kez gol sevinci olarak sahalarda görülüyordu. İşte birkaç örnek...
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Antoine Griezmann, dünya futbolunun en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finalinde sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.
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Rusya'daki Dünya Kupası'nda F Grubu maçında Güney Kore ile Almanya, Kazan'da karşılaştı. Güney Koreli futbolcu Hong Chul da ülkesinin milli marşı çalınırken asker selamı vermişti.
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Cristiano Ronaldo da Real Madrid forması giyerken gol sevincini takım arkadaşı Brezilyalı Marcelo ile asker selamı vererek kutlamıştı.
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Hırvat futbolcu Mario Mandzukic de Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giydiği dönemde gol sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Barcelona arasındaki maçta o dönem İspanyol ekibinde forma giyen Thierry Henry de golden sonra takım arkadaşı Samuel Eto'o ile asker selamı vermişti.
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Emmanuel Adebayor da ülkesi Togo'nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı veren futbolcular arasında yer alıyor. Adebayor, Tottenham forması giydiği dönemde Manchester United'a attığı golün ardından asker selamı vermişti.