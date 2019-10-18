İstanbul Başakşehir Esports’tan asker selamı göndermesi

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Bu duruma bir tepki de İstanbul Başakşehir Esports'tan geldi. Kulüp 'Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?' sözleri ile paylaşılan videoda sanal oyuncuların gol sevincinde asker selamı yaptığı görülüyor. Paylaşımda ayrıca, aynı cümlenin İngilizce hali de bulunuyor.